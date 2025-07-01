Огурцы и другие продукты, которые освежают лучше, чем вода

Огурцы. Они до 96% могут состоять из воды, а также дают питательные вещества, защищающие от обезвоживания. Из одной чашки свежих нарезанных и очищенных огурцов вы получите 15 ккал, витамин К, фолиевую кислоту, кальций, антиоксидантные полифенолы, флавоноиды, калий, натрий, магний.

Помидоры. Эти овощи на 94% состоят из воды. На одну порцию (одна чашка) помидоров приходится 45 ккал, витамины А, С, К, калий, антиоксиданты (ликопин), магний.

Арбуз. Содержание воды в нём составляет около 92%. На дольку арбуза приходится 85 ккал. Ещё из этого фрукта вы можете получить клетчатку, витамин А, калий, ликопен, цитруллин.

Клубника. Она содержит около 92% воды. Из одной чашки этих ягод вы получите 48 ккал, витамин С, фолиевую кислоту М, марганец, клетчатку, антоцианы и флавоноиды.

Грейпфрут. Он состоит из воды примерно на 90%. При этом грейпфрут взаимодействует со многими лекарствами. На половину этого фрукта приходится около 53 ккал. Также вы можете получить витамины А и С, клетчатку, полифенолы.