Огурцы и другие самые освежающие продукты в летнее время

Огурец. Они на 96% состоят из воды, а в маринованном виде - на 95%. Также в огурцах много питательных веществ.

Салат айсберг. Этот вид салатной зелени состоит из воды на 95,6%. Две чашки такого нарезанного салата дадут организму 16 ккал и 20 мг кальция.

Сельдерей. Содержание воды в нём составляет 95%. Кроме того, в сельдерее много клетчатки, полезной для пищеварения.

Редис. Корнеплод, который содержит клетчатку и витамин С. Он также на 95% состоит из воды.

Салат ромэн. В нём больше питательных веществ, чем в салате айсберг, а также 95% воды.

Кабачки. Он содержит много питательных веществ, на 94,8% состоит из воды, имеет низкую калорийность.

Помидоры. В них содержится 94% воды, а также большое количество питательных веществ, включая калий, витамин С, фолиевую кислоту, антиоксиданты.

Болгарский перец. Он на 94% состоит из воды, содержит много клетчатки.