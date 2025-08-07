Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 августа 2025, 12:00
2 мин.

Огурцы и другие самые освежающие продукты в летнее время

Добавьте их в любимые блюда
Воду можно получать не только из напитков, но и из продуктов питания. Вот на что особенно стоит обратить внимание, если вы хотите освежиться.
© Getty/ Alberto Rojas Garcia

Огурец. Они на 96% состоят из воды, а в маринованном виде - на 95%. Также в огурцах много питательных веществ.

Салат айсберг. Этот вид салатной зелени состоит из воды на 95,6%. Две чашки такого нарезанного салата дадут организму 16 ккал и 20 мг кальция.

Сельдерей. Содержание воды в нём составляет 95%. Кроме того, в сельдерее много клетчатки, полезной для пищеварения.

Редис. Корнеплод, который содержит клетчатку и витамин С. Он также на 95% состоит из воды.

Салат ромэн. В нём больше питательных веществ, чем в салате айсберг, а также 95% воды.

Кабачки. Он содержит много питательных веществ, на 94,8% состоит из воды, имеет низкую калорийность.

Помидоры. В них содержится 94% воды, а также большое количество питательных веществ, включая калий, витамин С, фолиевую кислоту, антиоксиданты.

Болгарский перец. Он на 94% состоит из воды, содержит много клетчатки.

© RafalStachura / Getty Images

Спаржа. Эти побеги на 93% состоят из воды. Они также низкокалорийны, содержат клетчатку, фолиевую кислоту, витамины K, C и A.

Грибы портобелло. Они состоят из воды на 92%, очень низкокалорийны, содержат мало жира.

Арбуз. Он на 92% состоит из воды, считается отличным источником витамина С и других антиоксидантов.

Шпинат. Этот овощ богат клетчаткой, витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, кальцием, железом, состоит на 92% из воды.

Клубника. Эта ягода состоит из воды на 91%. Он также считается хорошим источником витамина С, марганца и клетчатки, содержит антиоксиданты.

Обезжиренное молоко. Такое молоко на 91% состоит из воды. В нём также столько же кальция, сколько и в цельном.

Брокколи. Она содержит витамины C и K, фолиевую кислоту, железо, калий, клетчатку, а также на 90% состоит из воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.