Огурцы и другие самые освежающие продукты в летнее время

Огурцы и другие самые освежающие продукты в летнее времяДобавьте их в любимые блюда
Огурец. Они на 96% состоят из воды, а в маринованном виде - на 95%. Также в огурцах много питательных веществ.
Салат айсберг. Этот вид салатной зелени состоит из воды на 95,6%. Две чашки такого нарезанного салата дадут организму 16 ккал и 20 мг кальция.
Сельдерей. Содержание воды в нём составляет 95%. Кроме того, в сельдерее много клетчатки, полезной для пищеварения.
Редис. Корнеплод, который содержит клетчатку и витамин С. Он также на 95% состоит из воды.
Салат ромэн. В нём больше питательных веществ, чем в салате айсберг, а также 95% воды.
Кабачки. Он содержит много питательных веществ, на 94,8% состоит из воды, имеет низкую калорийность.
Помидоры. В них содержится 94% воды, а также большое количество питательных веществ, включая калий, витамин С, фолиевую кислоту, антиоксиданты.
Болгарский перец. Он на 94% состоит из воды, содержит много клетчатки.
Спаржа. Эти побеги на 93% состоят из воды. Они также низкокалорийны, содержат клетчатку, фолиевую кислоту, витамины K, C и A.
Грибы портобелло. Они состоят из воды на 92%, очень низкокалорийны, содержат мало жира.
Арбуз. Он на 92% состоит из воды, считается отличным источником витамина С и других антиоксидантов.
Шпинат. Этот овощ богат клетчаткой, витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, кальцием, железом, состоит на 92% из воды.
Клубника. Эта ягода состоит из воды на 91%. Он также считается хорошим источником витамина С, марганца и клетчатки, содержит антиоксиданты.
Обезжиренное молоко. Такое молоко на 91% состоит из воды. В нём также столько же кальция, сколько и в цельном.
Брокколи. Она содержит витамины C и K, фолиевую кислоту, железо, калий, клетчатку, а также на 90% состоит из воды.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.