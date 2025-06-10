Огурцы и не только: какие низкокалорийные продукты помогут вам терять вес

Вот какие продукты, по версии диетологов, помогут вам терять вес.

Огурцы. На чашку этих овощей приходится всего 15 ккал. Мэнди Энрайт, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перекусывать огурцами в течение дня.

Клубника. В ней содержится всего 49 ккал на чашку, а также много воды, клетчатки, витамина С. Эту ягоду связывают ещё с уменьшением воспаления, улучшением резистентности к инсулину, снижением уровня холестерина.

Воздушный попкорн. Чашка такого попкорна содержит 31 ккал. Также вы получите клетчатку, которая хорошо насыщает.

Грибы. Они содержат мало калорий, при этом в грибах есть витамины группы В и фитонутриенты, которые уменьшают воспаление. Одно чашка сырых белых грибов даёт 15 ккал.