Огурец оказался полезен при высоком давлении

Также считают, что огурцы положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Всё потому, что в их состав входят магний, калий, клетчатка. Они регулируют кровяное давление и помогают его снижать.

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