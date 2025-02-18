Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённости

Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённостиВот что об этом говорят учёные
При влюблённости в мозге вырабатываются окситоцин, вазопрессин, норадреналин и опиоиды. Норадреналин отвечает за учащённое сердцебиение, потоотделение и беспокойство, когда вы влюбляетесь впервые. При этом вазопрессин и окситоцин помогают сформировать глубокую привязанность и способствуют оборонительному поведению, при помощи которого вы будете защищать партнёра или семью от опасности. Все эти гормоны взаимодействуют с дофамином.
Романтическая любовь — это на самом деле система выживания. Любовь вызывает изменения в мозге и теле, а также активирует поведение, которое способствует завязыванию отношений. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в Behavioral Sciences.
Чтобы пары оставались вместе долгое время, им нужно нечто больше, чем химия мозга. Роберт У. Левенсон, доктор философии, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, на протяжении 20 лет изучал группу из примерно 150 человек, состоящих в длительных первых браках. По его словам, способность партнёров успокаивать друг друга и успокаиваться, когда ситуация накаляется, важна для крепких браков. Один из таких способов — это юмор, если его умело использовать.
Кроме того, если люди, состоящие в длительных отношениях, хотят сохранить романтическую искру, то им нужно продолжать намеренно активировать систему вознаграждения мозга. Это можно сделать при помощи планирования свиданий, а также объятий в постели.