Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2025, 15:45
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Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённости

Вот что об этом говорят учёные
В ходе исследований обнаружилось, что когда людям показывают фото тех, в кого они влюблены, у них активируются определённые части мозга. Эти области участвуют в системе вознаграждения и выработке дофамина — «гормона счастья».
Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённости
© The Anatomy Of Love

При влюблённости в мозге вырабатываются окситоцин, вазопрессин, норадреналин и опиоиды. Норадреналин отвечает за учащённое сердцебиение, потоотделение и беспокойство, когда вы влюбляетесь впервые. При этом вазопрессин и окситоцин помогают сформировать глубокую привязанность и способствуют оборонительному поведению, при помощи которого вы будете защищать партнёра или семью от опасности. Все эти гормоны взаимодействуют с дофамином.

Романтическая любовь — это на самом деле система выживания. Любовь вызывает изменения в мозге и теле, а также активирует поведение, которое способствует завязыванию отношений. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в Behavioral Sciences.

Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённости
© Illustration by Julie Bang for Verywell Health

Чтобы пары оставались вместе долгое время, им нужно нечто больше, чем химия мозга. Роберт У. Левенсон, доктор философии, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, на протяжении 20 лет изучал группу из примерно 150 человек, состоящих в длительных первых браках. По его словам, способность партнёров успокаивать друг друга и успокаиваться, когда ситуация накаляется, важна для крепких браков. Один из таких способов — это юмор, если его умело использовать.

Кроме того, если люди, состоящие в длительных отношениях, хотят сохранить романтическую искру, то им нужно продолжать намеренно активировать систему вознаграждения мозга. Это можно сделать при помощи планирования свиданий, а также объятий в постели.