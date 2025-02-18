Окситоцин, вазопрессин, норадреналин, опиоиды: что происходит в мозгу при влюблённости

При влюблённости в мозге вырабатываются окситоцин, вазопрессин, норадреналин и опиоиды. Норадреналин отвечает за учащённое сердцебиение, потоотделение и беспокойство, когда вы влюбляетесь впервые. При этом вазопрессин и окситоцин помогают сформировать глубокую привязанность и способствуют оборонительному поведению, при помощи которого вы будете защищать партнёра или семью от опасности. Все эти гормоны взаимодействуют с дофамином.

Романтическая любовь — это на самом деле система выживания. Любовь вызывает изменения в мозге и теле, а также активирует поведение, которое способствует завязыванию отношений. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в Behavioral Sciences.