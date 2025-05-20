Оливки и другие полезные для здоровья солёные продукты

Вот какая солёная пища полезна для здоровья, по мнению диетологов.

Орехи, семена и ореховое масло. При ежедневном употреблении грецких орехов можно повысить уровень "хорошего" холестерина. Также это положительно сказывается на уровне сахара в крови. Солёные орехи и семена дают приток электролитов, что может быть полезно во время пеших прогулок или после интенсивной тренировки.

Ферментированные продукты. Для их приготовления вам точно понадобится соль. Но квашеная капуста и кимчи - то, что мы обычно не съедаем большими порциями за раз. Поэтому вряд ли вы получите из них сильно много натрия.

Оливки. Это основа средиземноморской диеты за счёт высокого содержания антиоксидантов и мононенасыщенных жиров. От природы они также солёные.