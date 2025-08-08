Оливки оказались полезнее солёных огурцов для здоровья

Большинство солений длительного хранения не ферментируются, а консервируются в уксусном растворе. Если вы ищете полезные для здоровья кишечника солёные огурцы, то выбирайте охлаждённые продукты, содержащие живые и активные культуры. Также в солёных огурцах содержится полезная для кишечника клетчатка: на один большой 135-граммовый огурец приходится около 1,6 г этого вещества.

С другой стороны, в огурцах очень много натрия. Из одного большого огурца вы можете получить более 1500 миллиграммов этого вещества, то есть 65% от рекомендуемой суточной нормы.