Оливки оказались полезнее солёных огурцов для здоровья

Оливки оказались полезнее солёных огурцов для здоровьяС точки зрения питательности
Большинство солений длительного хранения не ферментируются, а консервируются в уксусном растворе. Если вы ищете полезные для здоровья кишечника солёные огурцы, то выбирайте охлаждённые продукты, содержащие живые и активные культуры. Также в солёных огурцах содержится полезная для кишечника клетчатка: на один большой 135-граммовый огурец приходится около 1,6 г этого вещества.
С другой стороны, в огурцах очень много натрия. Из одного большого огурца вы можете получить более 1500 миллиграммов этого вещества, то есть 65% от рекомендуемой суточной нормы.
В целом оливки полезнее для здоровья, чем солёные огурцы. Это связано с тем, что в оливках много полезных жиров, витаминов, антиоксидантов. Чашка оливок даёт 34,3% суточной потребности в витамине Е, 4,46 г клетчатки.
Как и в солёных огурцах, в оливках много натрия. Одна порция может содержать 2100 мг, или 91% от суточной нормы.
