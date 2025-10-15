Оливковое и не только: названы самые полезные масла для жарки и приготовления пищи

Оливковое и не только: названы самые полезные масла для жарки и приготовления пищиВ следующий раз покупайте именно их
Оливковое масло. В нём содержится больше мононенасыщенных (МНЖК), чем полиненасыщенных (ПНЖК) жиров. Это снижает вероятность образования в масле вредных соединений. Согласно результатам исследования, в оливковом масле по сравнению с рапсовым и арахисовым при жарке содержится меньше всего свободных жирных кислот (СЖК), которые могут превращаться во вредные соединения при окислении.
Масло авокадо. У него 70,6% МНЖК, 13,5% ПНЖК и 11% насыщенных жиров, а также высокая точка дымления - выше 250 градусов по Цельсию. Стабильность этого масла такая же, как у оливкового.
Масло рисовых отрубей. У него высокая антиоксидантная способность и точка дымления 232 градуса по Цельсию. Это масло можно также смешивать с другими, лучше всего - с оливковым и пальмовым: они самые устойчивые к порче.
Арахисовое масло. В ходе одного исследования в нём оказалось меньше всего вредных соединений по сравнению с рапсовым, соевым и кукурузным.
Рапсовое масло. При его покупке проверяйте, чтобы оно содержало много олеиновой кислоты, поскольку такие масла более устойчивы к нагреванию. Также учёные обнаружили, что арахисовое и рапсовое масла выделяют меньше всего вредных веществ при жарке картофеля фри.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.