Оливковое и не только: названы самые полезные масла для жарки и приготовления пищи

Оливковое масло. В нём содержится больше мононенасыщенных (МНЖК), чем полиненасыщенных (ПНЖК) жиров. Это снижает вероятность образования в масле вредных соединений. Согласно результатам исследования, в оливковом масле по сравнению с рапсовым и арахисовым при жарке содержится меньше всего свободных жирных кислот (СЖК), которые могут превращаться во вредные соединения при окислении.

Масло авокадо. У него 70,6% МНЖК, 13,5% ПНЖК и 11% насыщенных жиров, а также высокая точка дымления - выше 250 градусов по Цельсию. Стабильность этого масла такая же, как у оливкового.

Масло рисовых отрубей. У него высокая антиоксидантная способность и точка дымления 232 градуса по Цельсию. Это масло можно также смешивать с другими, лучше всего - с оливковым и пальмовым: они самые устойчивые к порче.