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Оливковое масло оказалось полезно для здоровья мозга

Об этом сообщает испанское издание El Confidencial
Американские учёные обнаружили, что оливковое масло может положительно влиять на мыслительную деятельность и состояние мозга в целом. Подробнее об исследовании - в статье.
Оливковое масло оказалось полезно для здоровья мозга

Специалисты из Университета Темпл в Филадельфии (США) провели исследование, в ходе которого оказалось, что оливковое масло первого отжима благотворно сказывается на работе мозга. В частности, оно помогает сохранить память и защитить головной мозг от развития болезни Альцгеймера. Ранее было известно, что такое масло также замедляет процесс старения и способно предотвратить болезни сердца.

Кроме того, в недавно проведённом исследовании впервые обнаружилось, что оливковое масло предупреждает лобно-височную деменцию. Все полученные данные были опубликованы в издании Aging Cell.

Оливковое масло оказалось полезно для здоровья мозга

Эксперты продемонстрировали, что оливковое масло первого отжима может предотвратить когнитивные нарушения и защитить узлы, где клетки мозга соединяются для обмена информацией. По-другому такие узлы называются синапсами.

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Источник: ИноСМИ
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