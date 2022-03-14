Оливковое масло оказалось полезно для здоровья мозга

Специалисты из Университета Темпл в Филадельфии (США) провели исследование, в ходе которого оказалось, что оливковое масло первого отжима благотворно сказывается на работе мозга. В частности, оно помогает сохранить память и защитить головной мозг от развития болезни Альцгеймера. Ранее было известно, что такое масло также замедляет процесс старения и способно предотвратить болезни сердца.

Кроме того, в недавно проведённом исследовании впервые обнаружилось, что оливковое масло предупреждает лобно-височную деменцию. Все полученные данные были опубликованы в издании Aging Cell.