Оливковое масло поможет вам прожить дольше

Оливковое масло поможет вам прожить дольшеЭто показывают научные исследования
Некоторые исследования показывают, что оливковое масло может даже продлить жизнь. По словам издания Healthline, оливковое масло первого холодного отжима богато полезными жирами и антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и окислительные повреждения. Диета, включающая большое количество такого масла, связана со снижением риска развития хронических заболеваний. Среди них болезни сердца, диабет 2 типа, метаболический синдром и некоторые виды рака.
Научно доказано, что добавление в рацион оливкового масла снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным научной работы 2020 года, опубликованной в Журнале Американского колледжа кардиологии, ежедневное употребление 1/2 столовой ложки оливкового масла привело к снижению риска развития сердечных заболеваний на 14%. В ходе другого исследования учёные обнаружили, что у участников, потреблявших больше всего оливкового масла, риск смерти от сердечных заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми, кто получал меньше всего такого масла.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.