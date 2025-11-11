Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 ноября 2025, 09:45
Оливковое масло поможет вам прожить дольше

Это показывают научные исследования
Один из ключевых компонентов полноценного питания - это оливковое масло. Оно также входит в состав средиземноморской диеты. Healthline назвал это незаменимое масло одним из самых полезных в мире.
Некоторые исследования показывают, что оливковое масло может даже продлить жизнь. По словам издания Healthline, оливковое масло первого холодного отжима богато полезными жирами и антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и окислительные повреждения. Диета, включающая большое количество такого масла, связана со снижением риска развития хронических заболеваний. Среди них болезни сердца, диабет 2 типа, метаболический синдром и некоторые виды рака.

Научно доказано, что добавление в рацион оливкового масла снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным научной работы 2020 года, опубликованной в Журнале Американского колледжа кардиологии, ежедневное употребление 1/2 столовой ложки оливкового масла привело к снижению риска развития сердечных заболеваний на 14%. В ходе другого исследования учёные обнаружили, что у участников, потреблявших больше всего оливкового масла, риск смерти от сердечных заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми, кто получал меньше всего такого масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.