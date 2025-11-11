Оливковое масло поможет вам прожить дольше

По данным научной работы 2020 года, опубликованной в Журнале Американского колледжа кардиологии, ежедневное употребление 1/2 столовой ложки оливкового масла привело к снижению риска развития сердечных заболеваний на 14%. В ходе другого исследования учёные обнаружили, что у участников, потреблявших больше всего оливкового масла, риск смерти от сердечных заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми, кто получал меньше всего такого масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.