Омега-3 и другие добавки, которые облегчат симптомы менопаузы

Витамины К2 и D3. Они делают кости крепкими и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что приём K2 может улучшить минеральную плотность костей и снизить риск переломов. В сочетании с D3 он поддерживает метаболизм кальция.

Изофлавоны сои. Согласно некоторым данным, они могут помочь снизить частоту и интенсивность проявления приливов, изменений настроения, проблем со сном. Они связаны также с повышением скорости обновления костной ткани.