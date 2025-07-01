Омега-3 и другие пищевые добавки, которых нужно избегать при резистентности к инсулину

Зверобой. При диабете иногда назначают такие лекарства, как метформин, сульфонилмочевины и тиазолидиндионы. Сочетание с ними зверобоя может снизить их эффективность и привести к повышению уровня сахара в крови.

Джимнема. Большая часть исследований, связанных с этой добавкой, проводилась на животных. И даже в этих научных работах был сделан вывод, что её нельзя рекомендовать для профилактики развития диабета. Если вы принимаете сульфонилмочевины, то вам тоже нужно избегать джимнемы из-за последствий её взаимодействия с этими лекарствами.

BCAA. Кимберли Гомер, магистр наук, сертифицированный диетолог, предупреждает, что были обнаружены связи между BCAA и ухудшением резистентности к инсулину.