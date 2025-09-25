Омега-3 и фитостеролы: учёные выяснили, какие добавки нужно принимать в менопаузу

Через несколько месяцев у женщин появились заметные улучшения по нескольким показателям здоровья. Общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП у них снизились, а уровень ЛПВП сильно вырос: до 65% у тех, кто был в менопаузе, и до 58% у участниц в перименопаузе. Низкий уровень этого типа холестерина считается фактором риска развития метаболического синдрома и болезней сердца. У многих женщин также улучшились соотношение общего холестерина к ЛПВП.

Кроме того, у участниц в среднем уменьшились жировая прослойка, обхват талии, снизился индекс массы тела. Ещё у них улучшилось соотношение талии и бёдер, то есть жир стал распределяться в теле более здоровым образом.

