Омега-3 и не только: названы пищевые добавки, которые снизят холестерин

Омега-3 DHA + EPA. Метаанализ 90 рандомизированных контролируемых исследований показал, что есть зависимость между дозой и реакцией при приёме этих жиров и улучшением уровня липидов в крови. DHA и EPA привели к снижению уровня триглицеридов, вредного холестерина.

Растительные стерины. Они могут блокировать всасывание холестерина в кишечнике, что помогает контролировать уровень этого вещества в крови.