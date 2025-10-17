Омега-3, куркумин, витамин D: учёные назвали добавки, которые действительно помогают при воспалении

Всего три вещества действительно эффективны при воспалении, как показывают исследования. Это омега-3 жирные кислоты, куркумин и (при определённых болезнях) витамин D. Именно они фигурируют в масштабных и хорошо спланированных научных работах. Многие из таких исследований посвящены биомаркерам, позволяющим отслеживать воспаление в организме. К ним относятся С-реактивный белок (СРБ) и цитокины.

Омега-3 жирные кислоты

Многие исследования показывают, что добавки с омега-3 снижают маркеры воспаления, особенно у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Большое, тщательно контролируемое исследование под названием VITAL, в рамках которого в течение около 5 лет наблюдали за более чем 25 000 взрослых, продемонстрировало: эти добавки немного снижали С-реактивный белок у людей, которые редко ели рыбу. Также омега-3 были связаны со снижением риска возникновения сердечных приступов на 40% среди тех, которые потребляли меньше всего рыбы.

Согласно менее масштабным научным работам, добавки омега-3 могут снижать уровень некоторых маркеров воспаления (ФНО-α, ИЛ-6, СРБ и ИЛ-8), особенно у тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, сердечной недостаточностью, заболеваниями почек.

Витамин D

В ходе исследования VITAL у людей, которые ежедневно в течение 5 лет принимали витамин D, на 22% снизился риск развития ревматоидного артрита, псориаза, волчанки. Правда, здесь, как и в случае с омега-3, есть и противоречивые результаты. Это может быть связано с тем, что в разных проектах участники принимали различные дозы витамина. Также, несмотря на все доказательства, Американский колледж ревматологии по-прежнему рекомендует не принимать добавки, а менять рацион питания, чтобы получать все необходимые вещества из пищи.