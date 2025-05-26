Омега-3 жирные кислоты назвали лучшим веществом для здоровья мозга у пожилых

Один отчёт показал, что добавки EPA и DHA благотворно влияют на маркеры воспаления, окислительный стресс и здоровье мозга. В другой работе отмечается, что существует связь между приёмом добавок омега-3 и улучшением обучения, памяти, общего когнитивного здоровья и притока крови к мозгу.

Также одна научная работа продемонстрировала, что более высокие уровни DHA в крови связаны с уменьшением риска возникновения болезни Альцгеймера и деменции любой причины. На приём добавок DHA влияет и генетика.

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