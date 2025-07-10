Онколог порекомендовала на завтрак есть овсянку с ягодами и орехами

Вот несколько причин, почему врач-онколог Тан любит есть на завтрак овсянку с орехами и ягодами.

Цельные зёрна

Овёс содержит фитоэстрогены, антиоксиданты и клетчатку, которые снижают риск возникновения рака. Некоторые исследования связывают потребление большого количества клетчатки со снижением вероятности развития колоректального рака. Одна из причин этого может заключаться в поддержании здорового микробиома кишечника. В 1/2 стакана овсяных хлопьев содержится около 5 г клетчатки, а в порции кремовой овсянки с черникой и пеканом - 6 г.

Ягоды

В чернике много такого фитохимического вещества, как антоциан. Он уменьшает воспаление в организме и воздействие на него свободных радикалов. Исследования показали, что ягоды могут быть связаны и с более низким риском возникновения рака.