Онлайн-занятия танцами помогли снизить риск падений у пожилых

В течение шести недель у участниц уменьшились колебания из стороны в сторону в состоянии покоя, улучшилось динамическое равновесие. К концу программы у них увеличилась сила икроножных мышц. Всё это помогает пожилым легче выполнять такие повседневные действия, как ходьба, спуск с тротуара, подметание дома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.