Опасно ли для здоровья готовить еду в фольге

А что насчёт алюминиевой фольги? В этом случае всё равно важно сократить количество алюминия, которое попадает в организм. По мнению экспертов, допустимо, чтобы уровень алюминия составлял около 2 мг на 1 кг массы тела.

Также научно доказано, что алюминий при приготовлении в фольге может попадать в еду. Но зависит это от определённых факторов: температуры приготовления, кислотности продуктов, наличия других ингредиентов.

На сегодняшний день ещё нет убедительных научных данных, которые бы подтверждали, что попадающий в еду из фольги алюминий отличается повышенным риском для здоровья. Однако если вы всё-таки переживаете по этому поводу, то не пользуйтесь посудой с алюминиевым покрытием и не готовьте в алюминиевой фольге кислую пищу.

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