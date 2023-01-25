Опасно ли для здоровья при беременности есть морепродукты

Доктор Вайя Лида Чатци отметила, что беременные могут употреблять максимум одну-три порции рыбы в неделю. Больше есть будет опасно из-за загрязнения ртутью и другими стойкими веществами.

Рыба во время беременности обеспечит организм омега-3 жирными кислотами. В ходе одного исследования выяснилось, что дети матерей, которые ели рыбу во время беременности один-два раза в неделю, имели лучшие показатели окружности талии, кровяного давления, холестерина. Также выяснилось, что у беременных с самым низким уровнем жирных кислот в течение первого-второго триместров риск преждевременных родов в 10 раз выше, чем у тех, у кого был самый высокий уровень этих кислот.