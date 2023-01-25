Опасно ли для здоровья при беременности есть морепродукты

Опасно ли для здоровья при беременности есть морепродуктыИ какую рыбу есть будущим мамам нельзя
Доктор Вайя Лида Чатци, доцент профилактической медицины Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, отметила, что рыбу беременным женщинам есть точно нужно. Так они смогут получить различные питательные вещества. Но какова максимальная порция такой рыбы?
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Доктор Вайя Лида Чатци отметила, что беременные могут употреблять максимум одну-три порции рыбы в неделю. Больше есть будет опасно из-за загрязнения ртутью и другими стойкими веществами.
Рыба во время беременности обеспечит организм омега-3 жирными кислотами. В ходе одного исследования выяснилось, что дети матерей, которые ели рыбу во время беременности один-два раза в неделю, имели лучшие показатели окружности талии, кровяного давления, холестерина. Также выяснилось, что у беременных с самым низким уровнем жирных кислот в течение первого-второго триместров риск преждевременных родов в 10 раз выше, чем у тех, у кого был самый высокий уровень этих кислот.
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Foodsafety.gov советует беременным в неделю употреблять 8-12 унций (230-340 г) безопасных для здоровья сортов рыбы. К таким продуктам относятся: анчоусы, атлантический горбыль, атлантическая скумбрия, чёрный морской окунь, масляная рыба, сом, моллюск, треска, раки, камбала, пикша, хек, сельдь, омар (американский и колючий), кефаль, устрица, тихоокеанская скумбрия, окунь (морской и пресноводный) и др. А вот избегать лучше всего королевской скумбрии, марлина, акулы, рыбы-меч, большеглазого тунца, черепахи из Мексиканского залива, атлантического пилобрюха.
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