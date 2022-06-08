Операция по снижению веса спасёт вас от рака

Недавно Американское общество метаболической и бариатрической хирургии заявило, что избежать появления рака людям с ожирением может помочь операция. Оказалось, что у тех, кто страдает ожирением, в два раза больше шансов заболеть некоторыми видами рака и в 3,5 раза больше вероятность умереть от этого заболевания.

После операции, благодаря которой пациенты избавлялись от лишнего веса, у них снижался и риск развития шести разновидностей рака. Это рак молочной железы (1,4 % против 2,7 %), рак половых органов (0,4 % против 2,6 %), рак почек (0,10 % против 0,80 %), рак головного мозга (0,20 % против 0,90 %), рак лёгких (0,20 % против 0,60 %), рак щитовидной железы (0,10 % против 0,70 %).