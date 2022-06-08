Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:41
1 мин.

Операция по снижению веса спасёт вас от рака

Такой вывод сделали представители Американского общества метаболической и бариатрической хирургии
Результаты нового исследования, проведённого американскими учёными, показывают, что у людей, страдающих ожирением, чаще развиваются некоторые виды онкологических заболеваний. Также они чаще умирают от этих болезней, чем те, кто перенёс операцию по снижению веса.
Операция по снижению веса спасёт вас от рака

Недавно Американское общество метаболической и бариатрической хирургии заявило, что избежать появления рака людям с ожирением может помочь операция. Оказалось, что у тех, кто страдает ожирением, в два раза больше шансов заболеть некоторыми видами рака и в 3,5 раза больше вероятность умереть от этого заболевания.

После операции, благодаря которой пациенты избавлялись от лишнего веса, у них снижался и риск развития шести разновидностей рака. Это рак молочной железы (1,4 % против 2,7 %), рак половых органов (0,4 % против 2,6 %), рак почек (0,10 % против 0,80 %), рак головного мозга (0,20 % против 0,90 %), рак лёгких (0,20 % против 0,60 %), рак щитовидной железы (0,10 % против 0,70 %).

Операция по снижению веса спасёт вас от рака

В течение 10 лет пациенты, которые сделали операцию, заболевали любым видом рака гораздо реже (5,2 % против 12,2 %), а выживаемость их после этой болезни была намного выше (92,9 % против 78,9 %) по сравнению с теми, кто отказался от операции.

Всего в рамках исследования изучались 1620 человек, перенёсших операцию, а также 2156 человек, которые не делали операцию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров