Ополаскиватели для рта на основе спирта оказались вредны для здоровья

Было доказано также, что некоторые ополаскиватели для полости рта на спиртовой основе уничтожают полезные бактерии избирательно и позволяют вредным бактериям размножаться. При проглатывании или попадании в кишечник эти бактерии могут нарушить баланс кишечной микробиоты и привести к воспалению.

Исследования демонстрируют, что при ежедневном использовании ополаскивателей на основе спирта в течение трёх месяцев увеличивается число бактерий F. nucleatum и S. anginosus. Эти бактерии связаны с дисбалансом микробиома.

Согласно некоторым научным работам, может существовать связь между определённым подтипом F. nucleatum и колоректальным раком.

S. anginosus влияет на состав бактерий, повышая риск возникновения рака и сердечных заболеваний. Также учёные выявили связь между повышенным уровнем S. anginosus и коронарным атеросклерозом и системным воспалением.

Помимо этого всего, ополаскиватели для рта со спиртом могут влиять на вероятность развития рака головы и шеи.

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