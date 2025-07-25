Определены самые эффективные ингредиенты для ухода за кожей

Команда специалистов в ходе нового исследования опросила дерматологов по поводу 83 ингредиентов для ухода за кожей и отобрала 23 из них, которые действительно работают.

Ретиноиды оказались, по мнению дерматологов, одними из лучших средств для борьбы с акне, мелкими морщинами, расширенными порами, жирной кожей.

Солнцезащитный крем поможет предотвратить образование тонких линий и морщин. Если вы склонны к розацеа, то эксперты особенно рекомендуют использовать минеральный солнцезащитный крем.

Салициловая кислота - один из лучших ингредиентов для лечения акне и жирной кожи.