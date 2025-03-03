Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольше

Учёные из Норвегии и Италии выяснили, какие продукты играют важную роль в долголетии. Для этого они провели обзор научных работ и опубликовали свои выводы в журнале Advances in Nutrition.

Всего эксперты проанализировали 41 систематический обзор и метаанализ. Большая часть из них проводилась в 2016—2022 годы. Когда их объединили, с каждой группой продуктов питания оказалось связано более 1 миллиона участников.