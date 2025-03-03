Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 22:30
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Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольше

Это показало недавнее исследование
Генетика всего на 25% определяет длительность вашей жизни. Всё остальное — это факторы образа жизни, среди которых и питание.
Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольше
© bhofack2//Getty Images

Учёные из Норвегии и Италии выяснили, какие продукты играют важную роль в долголетии. Для этого они провели обзор научных работ и опубликовали свои выводы в журнале Advances in Nutrition.

Всего эксперты проанализировали 41 систематический обзор и метаанализ. Большая часть из них проводилась в 2016—2022 годы. Когда их объединили, с каждой группой продуктов питания оказалось связано более 1 миллиона участников.

Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольше
© Photo: Recipe photo: Fred Hardy. EatingWell design

По итогам исследования эксперты пришли к выводу: диета, в которой много орехов, цельных зёрен, фруктов, овощей и рыбы, связана со снижением вероятности смерти от всех причин и более продолжительной жизнью. Также была обнаружена связь между более высоким потреблением бобовых и белого мяса, а также более длинной жизнью.

С более короткой же продолжительностью жизни оказалось связано потребление большего количества красного и обработанного мяса, подслащённых сахаром напитков.

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