Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольше

Орехи, цельные зёрна, фрукты, овощи, рыба помогут вам прожить дольшеЭто показало недавнее исследование
Учёные из Норвегии и Италии выяснили, какие продукты играют важную роль в долголетии. Для этого они провели обзор научных работ и опубликовали свои выводы в журнале Advances in Nutrition.
Всего эксперты проанализировали 41 систематический обзор и метаанализ. Большая часть из них проводилась в 2016—2022 годы. Когда их объединили, с каждой группой продуктов питания оказалось связано более 1 миллиона участников.
По итогам исследования эксперты пришли к выводу: диета, в которой много орехов, цельных зёрен, фруктов, овощей и рыбы, связана со снижением вероятности смерти от всех причин и более продолжительной жизнью. Также была обнаружена связь между более высоким потреблением бобовых и белого мяса, а также более длинной жизнью.
С более короткой же продолжительностью жизни оказалось связано потребление большего количества красного и обработанного мяса, подслащённых сахаром напитков.
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