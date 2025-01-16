Орехи, греческий йогурт и другие продукты, которые можно есть ночью без нарушения диеты

Вот какие закуски помогут утолить голод поздно вечером и не вызовут изжогу.

Орехи. Они содержат много калорий, но их регулярное употребление не связано с набором веса и может даже помочь контролировать вес. Также это один из лучших источников мелатонина. Больше всего этого вещества в миндале, каштанах, фундуке, фисташках, грецких орехах.

Греческий йогурт с ягодами. Одна баночка такого йогурта содержит 92 ккал и 16 г белка. Большая часть белка при этом поступает из казеина, который может способствовать восстановлению мышц во время сна. Также греческий йогурт богат кальцием. В ягодах же много антиоксидантов. Одно исследование показало, что у людей, которые потребляли ягоды, вероятность короткого сна (менее семи часов) была на 10−17% ниже, чем у тех, кто их не ел.

Яйца. Это один из лучших источников мелатонина и триптофана. Эти гормоны способствуют сну.

Творог и фрукты. В твороге много кальция и казеина. Одна чашка обезжиренного творога содержит 163 ккал и 28 г белка. Сочетайте его с орехами и фруктами, чтобы получить клетчатку и полезные жиры.

Бананово-ореховое масло. Сахар в спелых бананах помогает высвобождать инсулин. Это облегчает триптофану прохождение гематоэнцефалического барьера, где он способствует выработке серотонина и мелатонина.

Овощные палочки с хумусом. Нут содержит триптофан и изофлавоны, обладающие лёгким эстрогеноподобным эффектом. Известно, что эстроген нужен для регуляции сна.

Терпкий вишнёвый сок. В нём есть немного мелатонина, а также процианидин B-2, который увеличивает доступность триптофана и усиливает его снотворное действие.

Сыр и цельнозерновые крекеры. Они содержат сбалансированное количество белка, клетчатки и цельного зерна. Это помогает насытиться.