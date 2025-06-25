Орехи и другие лучшие высокобелковые закуски для здоровья мозга

Консервированный лосось. В 85 г такого лосося содержится 22 г белка. Также эта рыба - отличный источник омега-3 жирных кислот и витамина D.

Орехи. По данным научных исследований, употребление разнообразных орехов связано с более низким риском снижения когнитивных способностей и с улучшением когнитивных функций. В арахисе содержится, например, 7 г белка на 28 г, а в грецких орехах много омега-3 жирных кислот.

Греческий йогурт с черникой. 200 г греческого йогурта дадут вам 20 г белка. Исследования также демонстрируют, что пробиотики в этом йогурте стимулируют взаимодействие между кишечником и мозгом. Это может улучшить психическое и когнитивное здоровье.

Эдамаме. Всего одна чашка таких бобов в приготовленном виде содержит 18 г полноценного белка. Помимо этого, вы получите много клетчатки, фолиевой кислоты, железа, холина, изофлавонов. Научно доказано, что изофлавоны сои улучшают память у взрослых.