Орехи и другие продукты, которые нужно после 40 лет есть чаще

Оливковое масло. У него более здоровый профиль жиров, чем у многих других масел, оно богато полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Одно недавнее исследование показало также, что употребление примерно половины столовой ложки оливкового масла в день снижает вероятность развития деменции на 28%.

Орехи. Частые перекусы ими связаны со снижением риска возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака. По данным одной научной работы, грецкие орехи чаще ассоциируются со здоровым старением.

Тёмно-зелёные листовые овощи. После 40 лет такую зелень нужно есть обязательно. Он незаменима для поддержания когнитивных функций, здоровья сердца, прочности костей.

Семена льна. Для столовые ложки этих семян содержат 4 г клетчатки. Также в них много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают хроническое воспаление, усиливающееся обычно с возрастом.