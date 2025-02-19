Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2025, 06:45
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Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в крови

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Некоторые продукты повышают уровень глюкозы в крови не так быстро. Это помогает смягчить скачки уровня сахара в крови, по словам Тары Коллингвуд, магистра наук, сертифицированного диетолога. Вот что для этого рекомендуется есть.
Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в крови
© Diabetes & Endocrine Treatment Specialists

Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало углеводов и много клетчатки, которая помогает в контроле уровня сахара в крови.

Ягоды. В малине, клубнике и чернике есть антиоксиданты и клетчатка. Они замедляют усвоение сахара.

Орехи и семена. Полезные жиры и клетчатку вы можете получить из грецких орехов, миндаля, семян льна и чиа.

Авокадо. Эти фрукты богаты мононенасыщенными жирами и клетчаткой.

Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в крови
© Shutterstock

Фасоль и чечевица. В них содержатся белок и клетчатка, которые замедляют всасывание сахара в кровь.

Яйца. Они замедляют пищеварение и предотвращают скачки уровня глюкозы в крови.

Корица. Эта специя улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови после приёма пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.