Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в крови

Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало углеводов и много клетчатки, которая помогает в контроле уровня сахара в крови.

Ягоды. В малине, клубнике и чернике есть антиоксиданты и клетчатка. Они замедляют усвоение сахара.

Орехи и семена. Полезные жиры и клетчатку вы можете получить из грецких орехов, миндаля, семян льна и чиа.

Авокадо. Эти фрукты богаты мононенасыщенными жирами и клетчаткой.