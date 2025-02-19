Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в крови

Орехи и семена, авокадо и другие продукты для снижения уровня сахара в кровиДобавьте их в свою диету
Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало углеводов и много клетчатки, которая помогает в контроле уровня сахара в крови.
Ягоды. В малине, клубнике и чернике есть антиоксиданты и клетчатка. Они замедляют усвоение сахара.
Орехи и семена. Полезные жиры и клетчатку вы можете получить из грецких орехов, миндаля, семян льна и чиа.
Авокадо. Эти фрукты богаты мононенасыщенными жирами и клетчаткой.
Фасоль и чечевица. В них содержатся белок и клетчатка, которые замедляют всасывание сахара в кровь.
Яйца. Они замедляют пищеварение и предотвращают скачки уровня глюкозы в крови.
Корица. Эта специя улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови после приёма пищи.
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