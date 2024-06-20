Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 июня 2024, 18:45
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Орехи оказались хорошим средством для похудения

Хотя считалось, что они приводят к набору веса
Результаты нового исследования Университета Южной Австралии показали, что включение орехов в диеты, направленные на снижение веса, на самом деле может помочь похудеть. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrition Research Reviews.
Орехи оказались хорошим средством для похудения
© Pixabay/CC0 Public Domain

Анализ результатов семи рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивались изменения веса и гликемический контроль при диетах с ограничением энергии (ER), показал следующее. Оказалось, что при включении орехов в рацион не было ни в одном случае неблагоприятного воздействия на потерю веса.

Четыре из семи исследований продемонстрировали, что люди, которые ели 42−84 г орехов в рамках диеты ER, добились значительно большей потери веса, чем те, кто придерживался диеты ER без орехов. В частности, они снизили вес дополнительно на 1,4−7,4 кг. Это может объясняться способностью орехов эффективно подавлять голод.

Орехи оказались хорошим средством для похудения
© Medical Dialogues

При этом в исследованиях, где разницы в снижении веса между диетами ER, «обогащёнными орехами» и «без орехов», обычно участники ели меньше орехов.

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