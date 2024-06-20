Орехи оказались хорошим средством для похудения

Анализ результатов семи рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивались изменения веса и гликемический контроль при диетах с ограничением энергии (ER), показал следующее. Оказалось, что при включении орехов в рацион не было ни в одном случае неблагоприятного воздействия на потерю веса.

Четыре из семи исследований продемонстрировали, что люди, которые ели 42−84 г орехов в рамках диеты ER, добились значительно большей потери веса, чем те, кто придерживался диеты ER без орехов. В частности, они снизили вес дополнительно на 1,4−7,4 кг. Это может объясняться способностью орехов эффективно подавлять голод.