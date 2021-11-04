Орехи оказались продуктами, снижающими риск возникновения рака

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Орехи оказались продуктами, снижающими риск возникновения ракаВ них содержатся особые вещества
Врач Уильям Ли утверждает, что орехи предотвращают рак. Это доказывают различные научные исследования. О пользе лесных орехов для здоровья рассказывает «ИноСМИ» со ссылкой на издание Daily Express.
Согласно данным Национального института рака, средний возраст пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями - 66 лет. Однако есть продукт, который поможет снизить вероятность развития рака. Это, по словам медика Уильяма Ли, орехи, причём лесные: миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, фисташки, пекан.
Именно в лесных орехах находятся полифенолы, которые укрепляют иммунитет и борются с онкологическими заболеваниями. Кроме того, как показывают исследования, у любителей орехов наблюдаются «более длинные теломеры», которые защищают организм от старения.
В чём ещё польза лесных орехов?
- Грецкие орехи. Содержат большое количество полиненасыщенных жиров, жирных кислот омега-3, а также снижают уровень «плохого» холестерина.
- Миндаль. Как и грецкие орехи, понижает «плохой» холестерин. Помимо этого, контролирует уровень сахара в крови, снижает давление, воздействует на организм как антиоксидант, противоспалительное вещество. А ещё им миндалём быстрее наедаешься.
- Фундук. Богат витаминами B6, Е, содержит фолиевую кислоту. Кроме того, обладает антиоксидантными свойствами, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Кешью. Полезное свойство этого ореха - в снижении риска инсульта и инфаркта.
Источник: ИноСМИ