Орехи оказались продуктами, снижающими риск возникновения рака

Согласно данным Национального института рака, средний возраст пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями - 66 лет. Однако есть продукт, который поможет снизить вероятность развития рака. Это, по словам медика Уильяма Ли, орехи, причём лесные: миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, фисташки, пекан.

Именно в лесных орехах находятся полифенолы, которые укрепляют иммунитет и борются с онкологическими заболеваниями. Кроме того, как показывают исследования, у любителей орехов наблюдаются «более длинные теломеры», которые защищают организм от старения.

В чём ещё польза лесных орехов?

Грецкие орехи. Содержат большое количество полиненасыщенных жиров, жирных кислот омега-3, а также снижают уровень «плохого» холестерина.