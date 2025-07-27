Орехи помогут вам прожить дольше, по мнению диетологов

Защита от хронических заболеваний. Орехи входят в разные модели питания, связанные с продлением жизни. В том числе в средиземноморскую диету. Кроме того, регулярное употребление этих продуктов снижает риск смерти от диабета и рака. Результаты одного крупного исследования показали, что те, кто съедал около 30 г орехов в сутки, на 11% реже умирали от рака и на 22% реже по любой другой причине.

Сохранение мышечной массы. Выраженная потеря мышечной массы (саркопения) повышает риск падений и переломов. У пожилых это также увеличивает шансы на развитие инфекций, послеоперационных осложнений, смертности. Одно небольшое исследование продемонстрировало, что орехи помогают сохранить мышечную массу и защититься от саркопении.

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