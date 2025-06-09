Ориентация на факты и другие способы преодолеть синдром самозванца

Вот что поможет вам победить синдром самозванца.

Факты, а не чувства. Важно найти время на то, чтобы признать свои успехи. Это главный способ борьбы с синдромом самозванца. Регулярно записывайте, чего вы добились, и перечитывайте это. Вы даже можете записывать где-нибудь в заметках всего три достижения в конце каждого дня.

Раскройте секрет. Если мы чувствуем, что недостаточно хороши, то не будем кричать об этом другим. Однако такой подход только усугубляет синдром самозванца и позволяет себя чувствовать более одиноко. Есть вероятность, что коллеги страдают от этой проблемы так же, как и вы. Разговор с ними может помочь.