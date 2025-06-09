Ориентация на факты и другие способы преодолеть синдром самозванца

Ориентация на факты и другие способы преодолеть синдром самозванцаОб этом рассказали психологи
Вот что поможет вам победить синдром самозванца.
Факты, а не чувства. Важно найти время на то, чтобы признать свои успехи. Это главный способ борьбы с синдромом самозванца. Регулярно записывайте, чего вы добились, и перечитывайте это. Вы даже можете записывать где-нибудь в заметках всего три достижения в конце каждого дня.
Раскройте секрет. Если мы чувствуем, что недостаточно хороши, то не будем кричать об этом другим. Однако такой подход только усугубляет синдром самозванца и позволяет себя чувствовать более одиноко. Есть вероятность, что коллеги страдают от этой проблемы так же, как и вы. Разговор с ними может помочь.
Стремитесь к неудаче. Попробуйте стараться не изо всех сил. Можете совершать небольшие ошибки, а затем наблюдать, "успокоит" ли это чувство самозванца. Другими словами, сделайте что-нибудь неидеально и посмотрите, заметит ли это кто-нибудь.
Перестаньте думать как самозванец. Постарайтесь быть скромным реалистом. Такие люди знают, что не могут быть гениальными во всём, и их это устраивает. В отличие от самозванцев они признают свои плюсы и минусы и принимают всё это.
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