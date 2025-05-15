Ориентированную на детали память учёные назвали признаком более творческого ума

В рамках исследования 220 добровольцев прослушали одну из четырёх аудиоисторий, начиная триллером Хичкока и заканчивая настоящим преступлением, романтикой и фэнтези. Во время этого процесса учёные регистрировали их мозговую активность с помощью аппаратов функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Далее людей попросили вспомнить историю и придумать собственные варианты её концовки. Оценивались эти концовки четырьмя независимыми лицами, которые были обучены творческому повествованию.

Было обнаружено, что некоторые участники (те, кто лучше помнил детали истории, не являющиеся центральными для сюжета) получили также более высокие баллы за оригинальность и креативность концовок.