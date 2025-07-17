Ослабление иммунитета и не только: что будет, если пить пиво каждый день

Ослабление иммунитета. Кара Вада, доктор медицины, отмечает, что ежедневное употребление спиртного раздражает слизистую кишечника и может нарушить его микробиом. Это приводит к повышенной проницаемости кишечника, из-за иммунитет постоянно находится в режиме повышенной готовности. Со временем вы можете чаще простужаться, столкнуться с аллергией, экземой, замедлением обмена веществ, обострением аутоиммунных заболеваний.

Нарушение сна. На самом деле алкоголь нарушает наш естественный режим сна и подавляет фазу быстрого сна, которая важна для памяти и контроля эмоций.

Плохие зубы. Большинство из нас об этом не задумываются, но слишком частое употребление пива может вызвать сухость во рту и кариес. Дело в том, что в этом напитке содержатся сбраживаемые углеводы, которые питают бактерии, вызывающие зубной налёт.