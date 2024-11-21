Особые вещества в упаковках продуктов оказались вредны для здоровья

При этом пластификаторы, такие как фталаты, могут выщелачиваться, мигрировать или испаряться с материалов. Исследование 2024 года, во время которого специалисты проверили около 100 популярных упакованных продуктов питания (в том числе газировку, йогурт, фрукты, овощи), показало, что почти во всех из них были высокие уровни фталатов.

Лучше всего сейчас изучены пластификаторы DEHP, DnBP, DiNP, DBP, BBP, DIOP и DNOP. Они связаны с целым рядом проблем со здоровьем. Согласно исследованиям, даже в низких дозах воздействие этих веществ может привести к нарушению работы эндокринной системы. Также они могут негативно влиять на эндокринную, репродуктивную и нервную системы.

Пластификаторы способны повышать и вероятность развития рака. Тревожнее всего то, что они также могут накапливаться в организме. Исследование, опубликованное в марте 2024 года, продемонстрировало, что в сердцах людей с более высоким риском возникновения сердечного приступа, инсульта или смерти находился микропластик, содержащий обычно пластификаторы. Ещё одна работа, проведённая в сентябре этого года, показала, что эти химические вещества проникают и в мозг.

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