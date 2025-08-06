Осознанный завтрак и другие вещи с утра, которые предотвратят вздутие живота

Завтракайте осознанно. Пропуск приёмов пищи нередко приводит к перееданию. Это вызывает вздутие живота, по словам Кинги Портик-Гамбс, зарегистрированного диетолога. Кроме того, важно есть медленно и осознанно. Это предотвращает заглатывание лишнего воздуха и уменьшает газообразование.

Избегайте продуктов, вызывающих газообразование. Это молочные продукты (при непереносимости лактозы), крестоцветные овощи (брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, брюссельская капуста), газированные напитки, сорбит, обработанные продукты с фруктозой.

Пейте воду. Она способствует регулярному стулу, предотвращает запоры и вздутие. После пробуждения выпивайте 1-2 стакана тёплой воды.