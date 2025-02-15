Остеоартрит и другие проблемы со здоровьем, при которых помогут добавки коллагена

Остеоартрит. Он представляет собой заболевание суставов, при котором защитный хрящ между костями со временем изнашивается. Это может привести к воспалению суставов, боли, скованности в руках, коленях, бёдрах, шее и пояснице. Наиболее заметны преимущества от коллагеновых добавок у людей с остеоартритом коленного сустава.

Остеопороз. При этом заболевании кости становятся слабыми и хрупкими, что повышает риск их переломов. В рамках одного исследования у участников, которые принимали 5 г коллагена каждый день в течение 12 месяцев, улучшилась минеральная плотность костей.

Саркопения. Это постепенная потеря мышечной массы, силы и работоспособности. Всё это может произойти с возрастом. Правда, наука показывает, что коллагеновые добавки менее эффективны, чем сывороточный и гороховый протеин, при наращивании новой мышечной массы.