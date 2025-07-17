Острая пища и другие неожиданные продукты, которые приводят к обезвоживанию

Острая пища и другие неожиданные продукты, которые приводят к обезвоживаниюОб этом важно знать
Острая пища. Она может вызвать потерю жидкости через пот. Связано это с таким веществом, как капсаицин.
Энергетики. Часто они содержат сахар и кофеин, которые влияют на способность организма поддерживать баланс жидкости. На некоторых людей эти вещества действуют как мочегонные средства.
Мясные деликатесы. В них много натрия и консервантов, заставляющих наши почки работать активнее, чтобы вывести избыток соли. В результате мы теряем больше жидкости с мочой.
Томатный суп. Обычно в нём тоже содержится много натрия.
Спаржа. Если её употреблять в больших количествах (более пяти порций), то это может вызвать обезвоживание. Всё дело в том, что спаржа содержит аспарагин, обладающий мочегонными свойствами.
Сладости. Они повышают уровень сахара в крови и способствуют нарушению водного баланса.
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