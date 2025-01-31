Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 января 2025, 18:00
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От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похудения

Это касается силовых упражнений
Силовые тренировки — один из самых эффективных способов сжечь жир и улучшить физическую форму. Но как долго они должны длиться, чтобы были результаты в снижении веса?
От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похудения
© Zeel

Если вы хотите избавиться от лишнего жира, то оптимальная продолжительность силовой тренировки для вас — от 30 до 60 минут.

При этом более короткие тренировки (30−45 минут) тоже могут быть эффективными, особенно если вы увеличите их интенсивность.

От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похудения
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

С другой стороны, при более длительной тренировке и адекватных периодах отдыха (60−90 секунд) между упражнениями тоже можно добиться отличных результатов. Особенно тем, кто сосредоточен на прогрессивной перегрузке.

Исследования показывают: эффективность тренировки для улучшения состава тела зависит не столько от её длительности, сколько от максимизации времени под напряжением, интенсивности и усилий во время занятий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.