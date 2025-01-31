От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похудения

Если вы хотите избавиться от лишнего жира, то оптимальная продолжительность силовой тренировки для вас — от 30 до 60 минут.

При этом более короткие тренировки (30−45 минут) тоже могут быть эффективными, особенно если вы увеличите их интенсивность.