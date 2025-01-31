От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похудения

От 30 до 60 минут: тренер назвал идеальную продолжительность тренировки для похуденияЭто касается силовых упражнений
Если вы хотите избавиться от лишнего жира, то оптимальная продолжительность силовой тренировки для вас — от 30 до 60 минут.
При этом более короткие тренировки (30−45 минут) тоже могут быть эффективными, особенно если вы увеличите их интенсивность.
С другой стороны, при более длительной тренировке и адекватных периодах отдыха (60−90 секунд) между упражнениями тоже можно добиться отличных результатов. Особенно тем, кто сосредоточен на прогрессивной перегрузке.
Исследования показывают: эффективность тренировки для улучшения состава тела зависит не столько от её длительности, сколько от максимизации времени под напряжением, интенсивности и усилий во время занятий.
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