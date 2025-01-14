От 7 до 14: раскрыто, сколько яиц в неделю нужно съедать для похудения

Опубликовано 14 января 2025, 17:151 мин.
От 7 до 14: раскрыто, сколько яиц в неделю нужно съедать для похуденияЭти продукты могут быть частью сбалансированной диеты
По словам доктора Кэрри Ракстон, диетолога, регулярное употребление яиц положительно влияет на здоровье. Но важно их правильно готовить.
Учёные обнаружили, что в яичном желтке действительно есть холестерин. Однако негативное воздействие этого вещества связано со способом приготовления яиц. По словам диетологов, людям с высоким уровнем холестерина нужно избегать жареной на масле яичницы с колбасой или беконом.
Также от 7 до 14 яиц в неделю помогут сбросить лишние килограммы. Но эти продукты — лишь часть здорового образа жизни, который влияет на похудение.
Особенно рекомендуется есть яйца детям, подросткам, пожилым людям. У них риск возникновения нехватки нутриентов выше всего.
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