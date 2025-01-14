От 7 до 14: раскрыто, сколько яиц в неделю нужно съедать для похудения

Учёные обнаружили, что в яичном желтке действительно есть холестерин. Однако негативное воздействие этого вещества связано со способом приготовления яиц. По словам диетологов, людям с высоким уровнем холестерина нужно избегать жареной на масле яичницы с колбасой или беконом.

Также от 7 до 14 яиц в неделю помогут сбросить лишние килограммы. Но эти продукты — лишь часть здорового образа жизни, который влияет на похудение.