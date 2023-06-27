От чего отказываться вреднее всего для здоровья: от завтрака, обеда или ужина

Согласно результатам исследования 2022 года, при отказе от одного из основных приёмов пищи можно сократить собственную продолжительность жизни. Приняли участие в этом исследовании 24 тысячи человек.

Учёные обнаружили, что у тех, кто ел всего один раз в день, вероятность преждевременной смерти от всех причин повышалась на 30%, а смерти от болезней сердца - на 83% по сравнению с теми, кто питался три раза в день. Люди, которые пропускали один из приёмов пищи, повышали вероятность смерти на 7% и 10% соответственно.