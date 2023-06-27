От чего отказываться вреднее всего для здоровья: от завтрака, обеда или ужина

От чего отказываться вреднее всего для здоровья: от завтрака, обеда или ужинаЭто выяснили учёные
Специалисты рекомендуют питаться три раза в день. Но что будет, если отказаться от какого-то из основных приёмов пищи? И что пропускать вреднее: завтрак, обед или ужин?
Согласно результатам исследования 2022 года, при отказе от одного из основных приёмов пищи можно сократить собственную продолжительность жизни. Приняли участие в этом исследовании 24 тысячи человек.
Учёные обнаружили, что у тех, кто ел всего один раз в день, вероятность преждевременной смерти от всех причин повышалась на 30%, а смерти от болезней сердца - на 83% по сравнению с теми, кто питался три раза в день. Люди, которые пропускали один из приёмов пищи, повышали вероятность смерти на 7% и 10% соответственно.
Если вы будете пропускать завтрак, то риск ранней смерти от всех причин у вас повысится на 11%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40%. Что касается пропуска обеда, то он повышает вероятность смерти на 12% и 15% соответственно, а пропуск ужина - на 16% и 17%.
То есть опаснее всего пропускать именно ужин. Считается, что среднестатистическому мужчине в день требуется примерно 2500 калорий, а женщине - около 1800 калорий.
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