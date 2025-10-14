От давления и другие лекарства, которые нельзя принимать вместе с семенами чиа

С осторожностью ешьте блюда с семенами чиа, если принимаете следующие лекарства.

От давления. Исследования показывают, что 1-2 столовые ложки семян чиа снижают давление. Если вы принимаете лекарства от давления или у вас оно пониженное, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам есть больше 3 столовых ложек семян чиа в день.

От диабета. Семена чиа могут быть полезны для снижения уровня сахара в крови. Поэтому их нельзя есть, если вы принимаете препараты от диабета.

Снижающие уровень холестерина. Известно, что семена чиа улучшают уровень жира и холестерина в крови. Таким же образом действуют некоторые препараты.