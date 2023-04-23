От этих четырёх фруктов лучше всего в апреле отказаться: они навредят здоровью

В апреле лучше не есть такие фрукты, как банан, нектарин, арбуз, манго.

Зачастую бананы снимают очень рано, но из-за этого мякоть у них остаётся несладкой и твёрдой. Поэтому некоторые производители могут использовать гормоны, чтобы фрукты поспели быстрее. При выборе бананов смотрите на черенок: не берите фрукт, у которого черенок зелёный, а кожура - жёлтая. Если вам очень хочется бананов, то выбирайте такие, у которых не слишком сильно различаются цвет черенка и кожуры.

Нектарины созревают ранним летом. А в апреле производители могут использовать гормоны, чтобы эти плоды быстрее созревали. Поэтому вы можете увидеть в магазинах фрукты, которые твёрдые на ощупь, но ничем не пахнут.