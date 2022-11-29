От этих пяти продуктов лучше отказаться, если вы хотите иметь здоровое сердце

От этих пяти продуктов лучше отказаться, если вы хотите иметь здоровое сердцеСреди них, как ни странно, хлеб
Да, есть такие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, на которые вы повлиять не в силах. Например, это наследственность. Тем не менее улучшение рациона тоже может сыграть важную роль в поддержании здоровья сердца.
Фото: Cleveland Clinic
Кардиолог из клиники Майо Элизабет Клодас назвала пять продуктов, которых лучше избегать, чтобы сохранить сердце здоровым.
Обезжиренное молоко. Вместо животного молока попробуйте молоко из миндаля, кешью или орехов макадамии. В таком напитке содержится больше ненасыщенным жиров. Из других вариантов - льняное, соевое или конопляное молоко. Если же вы переживаете по поводу дефицита кальция, то просто включите в рацион капусту, брокколи, бобы, апельсины и другие продукты, богатые этим элементом.
Диетическая газировка. Лучше вместо неё пить воду, а в дополнение к ней - зелёный и чёрный чай. Исследования показывают, что эти виды чая связаны с более низким риском инфаркта и инсульта.
Хлеб. Касается это и выпечки в целом. Более здоровой альтернативой обычному хлебу является такой, который содержит как минимум 3 г клетчатки на 100 калорий. Также на подобном хлебе можно увидеть семена и зёрна.
Маргарин. В нём может содержаться пальмовое масло, которое повышает холестерин. Лучше выбирать маргарин, созданный на основе льняного или оливкового масла.
Батончики мюсли. В таких батончиках можно найти добавленный сахар, пальмовое масло, искусственные подсластители. Вместо батончиков на завтрак ешьте по отдельности овсянку и орехи, а вместо сахара добавляйте свежие фрукты или сухофрукты.
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