От этих пяти продуктов лучше отказаться, если вы хотите иметь здоровое сердце

Обезжиренное молоко. Вместо животного молока попробуйте молоко из миндаля, кешью или орехов макадамии. В таком напитке содержится больше ненасыщенным жиров. Из других вариантов - льняное, соевое или конопляное молоко. Если же вы переживаете по поводу дефицита кальция, то просто включите в рацион капусту, брокколи, бобы, апельсины и другие продукты, богатые этим элементом.