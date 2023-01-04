От этого заболевания спасёт чтение

От этого заболевания спасёт чтениеА давно ли вы покупали себе новую книгу?
Чаще всего деменция, болезнь Альцгеймера возникают у пожилых. И учёные всё ещё не смогли создать лекарство, которое помогло бы предотвратить угасание мозга. Тем не менее есть способы значительно снизить риск развития этих заболеваний.
Фото: Medical Academic
Если вы опасаетесь развития болезни Альцгеймера, то для вас есть хорошая новость. Научные исследования доказывают, что снизить риск появления этого заболевания помогает чтение. Дело в том, что оно благотворно сказывается на рабочей и эпизодической памяти, которая с возрастом ухудшается.
В ходе исследования, проведённого специалистами из Института передовых наук и технологий Бекмана при Университете Иллинойса, выяснилось следующее. Чтение способствует появлению положительных изменений в мозге, усиливает функционирование нейронов, увеличивает нервные связи. Также известно, что если человек читает для удовольствия, то это укрепляет здоровье, снижает уровень стресса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.