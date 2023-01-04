От этого заболевания спасёт чтение

В ходе исследования, проведённого специалистами из Института передовых наук и технологий Бекмана при Университете Иллинойса, выяснилось следующее. Чтение способствует появлению положительных изменений в мозге, усиливает функционирование нейронов, увеличивает нервные связи. Также известно, что если человек читает для удовольствия, то это укрепляет здоровье, снижает уровень стресса.

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