От каких болезней поможет луковая шелуха

Научно доказано, что благодаря шелухе репчатого лука можно защититься от нескольких болезней. Среди них - сердечные заболевания, ожирение, рак толстой кишки, проблемы с пищеварением, сахарный диабет 2 типа.

Кроме того, при помощи луковой шелухи вы сможете ускорить заживление прыщей, ран, предотвратить появление проблем с кожей и сделать её более здоровой. Использовать такую шелуху можно, чтобы заживить небольшие порезы и раны.

Применять шелуху от лука вы можете несколькими способами. Например, её можно добавить в блюда (если мелко нарезать) или заварить из неё чай.

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