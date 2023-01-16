От каких болезней поможет луковая шелуха

От каких болезней поможет луковая шелухаПоэтому выбрасывать её не стоит
Известно, что луковый сок или луковый отвар используется в качестве лечебного средства. Полезными свойствами обладает и, как ни странно, шелуха лука.
Фото: Farmers' Almanac
Научные исследования демонстрируют, что луковая шелуха содержит множество клетчатки, антиоксидантов и флавоноидов. Также она очень полезна для кожи. Поэтому лучше всё-таки её не выбрасывать.
Научно доказано, что благодаря шелухе репчатого лука можно защититься от нескольких болезней. Среди них - сердечные заболевания, ожирение, рак толстой кишки, проблемы с пищеварением, сахарный диабет 2 типа.
Кроме того, при помощи луковой шелухи вы сможете ускорить заживление прыщей, ран, предотвратить появление проблем с кожей и сделать её более здоровой. Использовать такую шелуху можно, чтобы заживить небольшие порезы и раны.
Применять шелуху от лука вы можете несколькими способами. Например, её можно добавить в блюда (если мелко нарезать) или заварить из неё чай.
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