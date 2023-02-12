От каких болезней вас защитит облепиха

Помогает облепиха и при определённых заболеваниях. Это болезни зубов и полости рта, ожирение печени, экзема, болезни мочевыводящих путей и почек, рак и распространение рака, расстройства желудка, сахарный диабет, простуда и грипп, аллергический и хронический кашель, высокий холестерин.

Специалисты рекомендуют в день есть одну горсть облепихи.

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