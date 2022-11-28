От каких болезней вас защитит употребление льняного семени

Помимо вышеперечисленного, льняное семя содержит много альфа-линоленовой кислотой. Она помогает поддержать здоровый ритм сердца и защищает от болезней.

Некоторые исследования показывают также, что льняное семя положительно влияет на организм при симптомах менопаузы, запорах, диабете, повышенном артериальном давлении и болях. Но для подтверждения этого нужно провести дополнительные исследования.

В ряде научных работ отмечается, что благодаря льняному семени у людей с волчанкой начинают лучше работать почки.

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