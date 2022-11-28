От каких болезней вас защитит употребление льняного семени

От каких болезней вас защитит употребление льняного семениИ чем вообще этот продукт может быть полезен для организма
Научные исследования доказывают, что льняное семя - это один из наиболее эффективных продуктов при закупорке артерий. В одной работе, опубликованной в American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, говорится, что льняное семя может на 40 % снизить образование бляшек.
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Специалисты считают, что льняное семя помогает снизить образование бляшек в артериях за счёт нескольких компонентов. Это различные полезные витамины и минералы, жиры.
Известно, что как само льняное семя, так и льняное масло помогают предотвратить развитие хронических болезней. В состав названных продуктов входит один важный элемент: это льняной лигнан, который избавляет от последствий атеросклероза.
Помимо вышеперечисленного, льняное семя содержит много альфа-линоленовой кислотой. Она помогает поддержать здоровый ритм сердца и защищает от болезней.
Некоторые исследования показывают также, что льняное семя положительно влияет на организм при симптомах менопаузы, запорах, диабете, повышенном артериальном давлении и болях. Но для подтверждения этого нужно провести дополнительные исследования.
В ряде научных работ отмечается, что благодаря льняному семени у людей с волчанкой начинают лучше работать почки.
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