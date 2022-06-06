От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологи

Зарегистрированный диетолог, персональный тренер и генеральный Nutrition Rewired Эрин Кенни подчёркивает, что после пробежки или другой физической активности важно не забывать о еде. Она позволит уменьшить воспаление, быстрее восстановиться, пополнить запасы «топлива» для мышц, а также нарастить или поддержать мышечную массу.

Вот какие пищевые привычки при этом считаются вредными.

Съедать салат сразу же после занятий спортом. Для переваривания салатов нужно много энергии, так как они содержат много клетчатки. Вместо них лучше выбрать продукты с большим количеством белка и углеводов: например, смузи с протеиновым порошком и бананом.