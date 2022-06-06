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От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологи

Это поможет вам быстрее похудеть
После физической нагрузки нужно обязательно чем-то подкрепиться. Но важно знать, какие напитки и продукты пробовать стоит, а какие - нет.
От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологи

Зарегистрированный диетолог, персональный тренер и генеральный Nutrition Rewired Эрин Кенни подчёркивает, что после пробежки или другой физической активности важно не забывать о еде. Она позволит уменьшить воспаление, быстрее восстановиться, пополнить запасы «топлива» для мышц, а также нарастить или поддержать мышечную массу.

Вот какие пищевые привычки при этом считаются вредными.

  1. Съедать салат сразу же после занятий спортом. Для переваривания салатов нужно много энергии, так как они содержат много клетчатки. Вместо них лучше выбрать продукты с большим количеством белка и углеводов: например, смузи с протеиновым порошком и бананом.
  1. Употреблять после тренировки спортивный напиток. Кенни отмечает, что такой напиток вовсе не нужен, если вы занимались меньше 60-90 минут. Будет вполне достаточно закусок и воды. К тому же чаще всего в подобных напитках содержится много рафинированного сахара.
От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологи
  1. Забывать об увлажнении организма. Всё дело в том, что во время тренировки организм теряет жидкость, поэтому нужно пить во время и после упражнений воду. Обезвоживание может вызвать усталость, головную боль, проблемы с желудком, мышечные спазмы. Специалист в области питания Стефани Гнатюк рекомендует выпивать не менее двух чашек (16 унций) после тренировки.
  1. Отказываться от углеводов. Углеводы считаются ключевым источником топлива для организма. А в сочетании с белком они позволят качественнее восстановиться, нарастить мышцы и подготовиться к следующим занятиям спортом.
  1. Не есть совсем. Пища помогает вам нормализовать уровень сахара в крови и уменьшить количество гормонов стресса в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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