От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологи

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От каких привычек лучше всего отказаться после тренировки: объясняют диетологиЭто поможет вам быстрее похудеть
После физической нагрузки нужно обязательно чем-то подкрепиться. Но важно знать, какие напитки и продукты пробовать стоит, а какие - нет.
Зарегистрированный диетолог, персональный тренер и генеральный Nutrition Rewired Эрин Кенни подчёркивает, что после пробежки или другой физической активности важно не забывать о еде. Она позволит уменьшить воспаление, быстрее восстановиться, пополнить запасы «топлива» для мышц, а также нарастить или поддержать мышечную массу.
Вот какие пищевые привычки при этом считаются вредными.
- Съедать салат сразу же после занятий спортом. Для переваривания салатов нужно много энергии, так как они содержат много клетчатки. Вместо них лучше выбрать продукты с большим количеством белка и углеводов: например, смузи с протеиновым порошком и бананом.
- Употреблять после тренировки спортивный напиток. Кенни отмечает, что такой напиток вовсе не нужен, если вы занимались меньше 60-90 минут. Будет вполне достаточно закусок и воды. К тому же чаще всего в подобных напитках содержится много рафинированного сахара.
- Забывать об увлажнении организма. Всё дело в том, что во время тренировки организм теряет жидкость, поэтому нужно пить во время и после упражнений воду. Обезвоживание может вызвать усталость, головную боль, проблемы с желудком, мышечные спазмы. Специалист в области питания Стефани Гнатюк рекомендует выпивать не менее двух чашек (16 унций) после тренировки.
- Отказываться от углеводов. Углеводы считаются ключевым источником топлива для организма. А в сочетании с белком они позволят качественнее восстановиться, нарастить мышцы и подготовиться к следующим занятиям спортом.
- Не есть совсем. Пища помогает вам нормализовать уровень сахара в крови и уменьшить количество гормонов стресса в организме.
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