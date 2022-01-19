От каких разговоров некоторые люди могут заболеть: рассказывают психологи

От каких разговоров некоторые люди могут заболеть: рассказывают психологиОписывает подобное явление «Лайф»
Автор пишет, что существует так называемый эффект ноцебо. Это когда после разговора с человеком, имеющим какой-либо диагноз, его собеседник из-за негативных ожиданий начинает заболевать. К такому выводу пришли учёные из Колорадского университета.
Также необходимо отметить, что при разговоре о какой-либо своей болезни человек в любом случае производит как бы «перенос» её на другого. Особенно сильное влияние подобное оказывает на людей с высоким уровнем эмпатии, легко внушаемых, впечатлительных. У врачей такое не бывает из-за того, что у них вырабатывается психологическая защита.
Что самое опасное при этом - при рассказе о болезни у впечатлительных людей всё запоминается и остаётся на бессознательном уровне. А позднее это оказывает воздействие на клетки, биохимию человеческого организма. Это обнаружил один из учёных из Колорадского университета - Тор Вэйгер.
Что делать, чтобы прекратить подобный неприятный разговор? Можно сказать собеседнику нечто вроде «Мне некогда слушать», «Сочувствую, скорейшего выздоровления». Но такой метод не подойдёт, например, парикмахерам, мастерам по маникюру и пр. То есть тем, кто вынужден общаться с людьми в силу должностных обязанностей. Специалисты советуют постараться мысленно переключиться во время монолога на что-то другое.
Помимо этого, американский психолог Лорен Эллой в ходе одного из исследований выяснила, что длительные выслушивания таких монологов о заболеваниях способны привести к нарушению биохимии мозга, а также наносят вред работе экстрапирамидной системы. Подобная система отвечает за мышечный тонус и жизненную энергию. То есть получается, что те, кто жалуется на «болячки», действительно как бы отнимают энергию у окружающих.
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