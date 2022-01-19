От каких разговоров некоторые люди могут заболеть: рассказывают психологи

Автор пишет, что существует так называемый эффект ноцебо. Это когда после разговора с человеком, имеющим какой-либо диагноз, его собеседник из-за негативных ожиданий начинает заболевать. К такому выводу пришли учёные из Колорадского университета.

Также необходимо отметить, что при разговоре о какой-либо своей болезни человек в любом случае производит как бы «перенос» её на другого. Особенно сильное влияние подобное оказывает на людей с высоким уровнем эмпатии, легко внушаемых, впечатлительных. У врачей такое не бывает из-за того, что у них вырабатывается психологическая защита.

Что самое опасное при этом - при рассказе о болезни у впечатлительных людей всё запоминается и остаётся на бессознательном уровне. А позднее это оказывает воздействие на клетки, биохимию человеческого организма. Это обнаружил один из учёных из Колорадского университета - Тор Вэйгер.